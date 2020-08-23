«ПСЖ» восемь раз играл с «Баварией» в ЛЧ – победил в пяти матчах

🇨🇵 🇩🇪 Впервые в Лиге чемпионов команды встретились в 1994 году на групповом этапе. Домашний и гостевой матч выиграл «ПСЖ» – 2:0 и 1:0.

🇨🇵 🇩🇪 Общая статистика: восемь матчей, пять побед у «ПСЖ», три – у «Баварии» (еще одна была на международном кубке чемпионов-2018).

Такие цифры со стороны «ПСЖ»:

⛔️ 2017/18: 1:3

✅ 2017/18: 3:0

⛔️ 2000/2001: 0:2

✅ 2000/2001: 1:0

✅ 1997/1998: 3:1

⛔️ 1997/1998: 1:5

✅ 1994/95: 1:0

✅ 1994/95: 2:0

🇨🇵 🇩🇪 Статистика голов – 12:11 в пользу «ПСЖ».

🇨🇵 🇩🇪 Последний раз «ПСЖ» играл с «Баварией» в ЛЧ в 2017 году в группе и проиграл 1:3. У «ПСЖ» забил Мбаппе, у «Баварии» – Левандовски и дважды Толиссо.

🇨🇵 🇩🇪 «Бавария» может стать первой командой с победой во всех матчах ЛЧ. Пока – 10 из 10.

🇨🇵 🇩🇪 «ПСЖ» может впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. У «Баварии» – пять побед.