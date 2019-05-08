Кокорин и Мамаев
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#Кокорин и Мамаев

Кокорин получил полтора года колонии общего режима, Мамаев – год и пять месяцев

08 мая 2019, 16:30

Футболистам огласили приговор по делу о хулиганстве и умышленному нанесению вреда здоровью. Им смягчили обвинение – из дела исключили предварительный сговор.

Кирилл Кокорин, брат Александра, тоже осужден на полтора года. Друг футболистов Александр Протаставицкий – на год и пять месяцев.

Каждый день в СИЗО им всем засчитают за полтора дня в колонии. Все четверо находятся в заключении с 10 октября, поэтому им зачтут по 315 дней. 

В СИЗО они не скучали
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