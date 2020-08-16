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«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии
16 августа, 15:57
Александр Хацкевич тренировал в чемпионатах Белоруссии и Украины, возглавлял белорусскую сборную. С декабря 2019-го Хацкевич работает в «Роторе». В интервью Tribuna.com он высказал мнение о событиях в Белоруссии. Главные цитаты:
- «Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец».
- «Действия – ОМОНа это полный беспредел».
- «Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание».
- «У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали».
Кратко о ситуации в Белоруссии:
- Жители страны не признают результаты выборов, в которых победил Александр Лукашенко.
- Люди каждый день выходят на протесты. Часто они сопровождаются жесткими задержаниями.
- 16 августа в Белоруссии проходят две акции. На одной из них собрались сторонники Лукашенко, на другой – люди, которые поддерживают перемены.
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