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#Александр Хацкевич #РПЛ #Футбол #Белоруссия #Ротор

«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии

16 августа, 15:57

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Хацкевич тренировал в чемпионатах Белоруссии и Украины, возглавлял белорусскую сборную. С декабря 2019-го Хацкевич работает в «Роторе». В интервью Tribuna.com он высказал мнение о событиях в Белоруссии. Главные цитаты:

  • «Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец».
  • «Действия – ОМОНа это полный беспредел».
  • «Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание».
  • «У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали».

Кратко о ситуации в Белоруссии:

  1. Жители страны не признают результаты выборов, в которых победил Александр Лукашенко.
  2. Люди каждый день выходят на протесты. Часто они сопровождаются жесткими задержаниями.
  3. 16 августа в Белоруссии проходят две акции. На одной из них собрались сторонники Лукашенко, на другой – люди, которые поддерживают перемены.
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