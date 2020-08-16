«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии

Александр Хацкевич тренировал в чемпионатах Белоруссии и Украины, возглавлял белорусскую сборную. С декабря 2019-го Хацкевич работает в «Роторе». В интервью Tribuna.com он высказал мнение о событиях в Белоруссии. Главные цитаты:

«Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец».

«Действия – ОМОНа это полный беспредел».

«Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание».

«У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали».

Кратко о ситуации в Белоруссии: