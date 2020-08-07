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#Суперкубок России #Зенит #Локомотив
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Сегодня Суперкубок России. «Локомотив» сыграет в нем четвертый раз подряд

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«Локомотив» и «Зенит» встретятся сегодня на «ВЭБ-Арене». Начало матча – в 19:00 мск.

«Локо» сыграет в Суперкубке России уже четвертый раз подряд:

2017. «Локомотив» – «Спартак» – 1:2
2018. «Локомотив» – ЦСКА – 0:1
2019. «Локомотив» – «Зенит» – 3:2
2020. «Локомотив» – «Зенит» – ?:?

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Комментарии (3)
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НИККО
07 августа 2020, 14:45

Зенит - Локо - 2:0. Дубль Барриоса.

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НИККО
07 августа 2020, 16:16

После третьего причем сразу наберет на поле Салаха:)

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e.genius
07 августа 2020, 16:07

Зенит - Локо - 3:0. Хет-трик Ловрена

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