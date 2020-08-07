Сегодня Суперкубок России. «Локомотив» сыграет в нем четвертый раз подряд

«Локомотив» и «Зенит» встретятся сегодня на «ВЭБ-Арене». Начало матча – в 19:00 мск.

«Локо» сыграет в Суперкубке России уже четвертый раз подряд:

2017. «Локомотив» – «Спартак» – 1:2

2018. «Локомотив» – ЦСКА – 0:1

2019. «Локомотив» – «Зенит» – 3:2

2020. «Локомотив» – «Зенит» – ?:?