Суперкубок России
Зенит
Локомотив
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Сегодня Суперкубок России. «Локомотив» сыграет в нем четвертый раз подряд
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«Локомотив» и «Зенит» встретятся сегодня на «ВЭБ-Арене». Начало матча – в 19:00 мск.
«Локо» сыграет в Суперкубке России уже четвертый раз подряд:
2017. «Локомотив» – «Спартак» – 1:2
2018. «Локомотив» – ЦСКА – 0:1
2019. «Локомотив» – «Зенит» – 3:2
2020. «Локомотив» – «Зенит» – ?:?
Комментарии (3)
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07 августа 2020, 14:45
0
Зенит - Локо - 2:0. Дубль Барриоса.
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07 августа 2020, 16:16
1
После третьего причем сразу наберет на поле Салаха:)
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07 августа 2020, 16:07
1
Зенит - Локо - 3:0. Хет-трик Ловрена
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