Лига Европы
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#Лига Европы

Кто вышел в 1/8 Лиги Европы

22 февраля 2019, 01:00
  • «Зенит» (Россия)
  • «Краснодар» (Россия)
  • «Арсенал» (Англия)
  • «Челси» (Англия)
  • «Динамо» Загреб (Хорватия)
  • «Наполи» (Италия)
  • «Интер» (Италия)
  • «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
  • «Айнтрахт» Франкфурт (Германия)
  • «Валенсия» (Испания)
  • «Вильярреал» (Испания)
  • «Севилья» (Испания)
  • «Динамо» Киев (Украина)
  • «Ренн» (Франция)
  • «Славия» (Чехия)
  • «Бенфика» (Португалия)
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