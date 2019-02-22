Лига Европы
Кто вышел в 1/8 Лиги Европы
22 февраля 2019, 01:00
- «Зенит» (Россия)
- «Краснодар» (Россия)
- «Арсенал» (Англия)
- «Челси» (Англия)
- «Динамо» Загреб (Хорватия)
- «Наполи» (Италия)
- «Интер» (Италия)
- «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
- «Айнтрахт» Франкфурт (Германия)
- «Валенсия» (Испания)
- «Вильярреал» (Испания)
- «Севилья» (Испания)
- «Динамо» Киев (Украина)
- «Ренн» (Франция)
- «Славия» (Чехия)
- «Бенфика» (Португалия)
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