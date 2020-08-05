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#Седрик Гогуа #РПЛ #ЦСКА #Ротор
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Гогуа меняет восьмой клуб за 3,5 года. Сейчас – аренда в «Ротор»

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«Ротор» арендует Седрика до конца сезона без права дальнейшего выкупа. 

Последние 3,5 года в карьере Гогуа:

🔄 Март-2017. «Партизан» – «Рига» 
🔄 Июль-2017. «Рига» – «Кайрат» 
🔄 Июль-2018. «Карайт» – «СКА-Хабаровск» 
🔄 Март-2019. «СКА-Хабаровск» – «Даугавпилс» 
🔄 Июль-2019. «Даугавпилс» – «Тамбов» 
🔄 Август-2019. «Тамбов» – ЦСКА 
🔄 Август-2020. ЦСКА – «Ротор».

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Комментарии (1)
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Юрий Алеманов
06 августа 2020, 17:21

У него хорошие данные для защитника, хороший отбор, но иногда он просто забывается и привозит там, где легко можно было этого не делать

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