Седрик Гогуа
РПЛ
ЦСКА
Ротор
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Гогуа меняет восьмой клуб за 3,5 года. Сейчас – аренда в «Ротор»
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«Ротор» арендует Седрика до конца сезона без права дальнейшего выкупа.
Последние 3,5 года в карьере Гогуа:
🔄 Март-2017. «Партизан» – «Рига»
🔄 Июль-2017. «Рига» – «Кайрат»
🔄 Июль-2018. «Карайт» – «СКА-Хабаровск»
🔄 Март-2019. «СКА-Хабаровск» – «Даугавпилс»
🔄 Июль-2019. «Даугавпилс» – «Тамбов»
🔄 Август-2019. «Тамбов» – ЦСКА
🔄 Август-2020. ЦСКА – «Ротор».
Комментарии (1)
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06 августа 2020, 17:21
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У него хорошие данные для защитника, хороший отбор, но иногда он просто забывается и привозит там, где легко можно было этого не делать
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