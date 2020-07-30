Дзюба рассказал, что в прошлом году у него утонул друг

Грустная история от Дзюбы в интервью «Чемпионат.com»:

«Друг с района. Он был как брат для меня. Несчастный случай. Он выпил очень много и утонул.

На какой-то момент прямо подкосило. Станислав Черчесов был одним из первых, кто это заметил. Поддержал, рассказал свою историю, когда у него кое-что произошло в жизни, как он справлялся. После этого я постепенно стал приходить в себя…

Для меня это было тяжело. Даже сейчас говорим, у меня немного слезы проступают. Очень скучаю».