Артем Дзюба
Зенит
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Дзюба рассказал, что в прошлом году у него утонул друг
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Грустная история от Дзюбы в интервью «Чемпионат.com»:
«Друг с района. Он был как брат для меня. Несчастный случай. Он выпил очень много и утонул.
На какой-то момент прямо подкосило. Станислав Черчесов был одним из первых, кто это заметил. Поддержал, рассказал свою историю, когда у него кое-что произошло в жизни, как он справлялся. После этого я постепенно стал приходить в себя…
Для меня это было тяжело. Даже сейчас говорим, у меня немного слезы проступают. Очень скучаю».
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