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#Зенит #Лига Европы #Сердар Азмун #Магомед Оздоев #Леон Мусаев

«Зенит» выиграл и вышел в 1/8 Лиги Европы: три главных факта о матче

21 февраля 2019, 22:43

3:1 у «Фенербахче». В первом матче питерцы проиграли 0:1

1) Впервые за «Зенит» забил Магомед Оздоев: хотя он играет в клубе уже год

2) Первые голы после трансфера забил Сердар Азмун: этой зимой он перешел из «Рубина» за 12 млн евро

3) За основу  «Зенита» дебютировал Леон Мусаев. Он вышел на 88-й минуте. Парень – 1999 года рождения. До этого играл в ФНЛ за вторую команду

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