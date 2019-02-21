«Зенит» выиграл и вышел в 1/8 Лиги Европы: три главных факта о матче

3:1 у «Фенербахче». В первом матче питерцы проиграли 0:1

1) Впервые за «Зенит» забил Магомед Оздоев: хотя он играет в клубе уже год

2) Первые голы после трансфера забил Сердар Азмун: этой зимой он перешел из «Рубина» за 12 млн евро

3) За основу «Зенита» дебютировал Леон Мусаев. Он вышел на 88-й минуте. Парень – 1999 года рождения. До этого играл в ФНЛ за вторую команду