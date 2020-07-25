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#РПЛ #Лига чемпионов #Лига Европы #Зенит #ЦСКА #Локомотив #Краснодар #Динамо

«Динамо» впервые за пять лет сыграет в еврокубках

25 июля 2020, 19:12

После победы «Зенита» над «Химками» в России такая ситуация по еврокубкам.

Лига чемпионов

«Зенит» – групповой этап.

«Локомотив» – групповой этап.

«Краснодар» – квалификационный раунд.

Лига Европы

ЦСКА – групповой этап.

«Ростов» – квалификационный раунд.

«Динамо» – квалификационный раунд. Клуб впервые с сезона-2014/15 попал в еврокубки.

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