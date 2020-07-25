Зенит
Кубок России
Футбол
Артем Дзюба
Химки
«Зенит» – победитель Кубка России
25 июля 2020, 18:53
1:0 – единственный мяч забил Дзюба с пенальти на 84-й минуте.
Комментарии (1)
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25 июля 2020, 19:17
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Давно ни за кого так не болел, как сегодня за "Химки". Хотелось красивой сказки, драмы. Увы, не получилось, но химчане проиграли достойно - не потеряв лицо.
Юран все равно молодец. Он - настоящий, он по чесноку живет. Хорошо, что такой тренер будет работать в РПЛ.
А "Зенит"... Он себя в очередной раз показал. С трудом, на соплях, благодаря пенальти против команды из ФНЛ - немного не то, чего ждешь от клуба с амбициями на победу в Лиге чемпионов.
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