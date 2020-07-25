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Артем Дзюба
Химки
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#Зенит #Футбол #Артем Дзюба #Кубок России #Химки

«Зенит» – победитель Кубка России

25 июля 2020, 18:53

1:0 – единственный мяч забил Дзюба с пенальти на 84-й минуте.

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Комментарии (1)
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vladik12
25 июля 2020, 19:17

Давно ни за кого так не болел, как сегодня за "Химки". Хотелось красивой сказки, драмы. Увы, не получилось, но химчане проиграли достойно - не потеряв лицо.

Юран все равно молодец. Он - настоящий, он по чесноку живет. Хорошо, что такой тренер будет работать в РПЛ.

А "Зенит"... Он себя в очередной раз показал. С трудом, на соплях, благодаря пенальти против команды из ФНЛ - немного не то, чего ждешь от клуба с амбициями на победу в Лиге чемпионов.

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