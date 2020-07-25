Челси
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Футбол
В этом сезоне АПЛ «Челси» пропустил 54 гола – антирекорд клуба в XXI веке
25 июля 2020, 09:40
- 67 забитых голов и 54 пропущенных в 37 матчах (еще одна игра в запасе – с «Вулверхэмптоном»).
- Худшая разница забитых и пропущенных (+13) в топ-5 после 37 тура. Так у остальных команд: «Ливерпуль» (+50), «Манчестер Сити» (+62), «Манчестер Юнайтед» (+32), «Лестер» (+28).
- Больше всего «Челси» получил голов от «Ливерпуль» – семь в двух матчах (13% от общего числа).
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