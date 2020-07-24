Килиан Мбаппе
Кубок Франции
Футбол
ПСЖ
Сент-Этьен
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#Килиан Мбаппе #Футбол #ПСЖ #Кубок Франции #Сент-Этьен

Мбаппе заменен из-за травмы, сфоливший на нем – удален. До матча ЛЧ – меньше трех недель

24 июля 2020, 23:15

Во Франции проходит финал Кубка Франции – «ПСЖ» против «Сент-Этьена». 1:0 после первого тайма, забил Неймар.

На 27-й минуте Лоик Перрен грубо сфолил на Килиане Мбаппе и после видеопросмотра получил красную карточку. Мбаппе не смог продолжить игру – заменен на Сарабию.

Из-за этого момента игроки чуть не подрались.

12 августа «ПСЖ» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Аталантой».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Его наставления
«Мечты не стоят дорого. Мечтать можно бесплатно». Мбаппе написал письмо о своем пути для всех молодых пацанов
Комментарии (2)
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Сэйв Этериджа
24 июля 2020, 23:29

Тест

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попкорный слуга
25 июля 2020, 06:50

Здоровья!

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