Андрей Ещенко
Кубок России
Футбол
Спартак
Ещенко дисквалифицирован на 3 матча за футболку «*** вам»
21 июля 2020, 22:02
Ещенко надел футболку в Санкт-Петербурге, где «Спартак» играл с «Зенитом».
Дисквалификация распространяется на три игры Кубка России. Дополнительное наказание – 50 тысяч рублей штрафа. «Фратрия» уже написала, что оплатит штраф за Ещенко.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
22 июля 2020, 10:03
0
Сколько звездочек - такая и дисква, логично. Главное, чтобы в следующий раз не надевал со словом п****ц.
ответить