Андрей Ещенко
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#Андрей Ещенко #Футбол #Спартак #Кубок России

Ещенко дисквалифицирован на 3 матча за футболку «*** вам»

21 июля 2020, 22:02

Ещенко надел футболку в Санкт-Петербурге, где «Спартак» играл с «Зенитом».

Дисквалификация распространяется на три игры Кубка России. Дополнительное наказание – 50 тысяч рублей штрафа. «Фратрия» уже написала, что оплатит штраф за Ещенко.

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НИККО
22 июля 2020, 10:03

Сколько звездочек - такая и дисква, логично. Главное, чтобы в следующий раз не надевал со словом п****ц.

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