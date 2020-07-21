Ещенко дисквалифицирован на 3 матча за футболку «*** вам»

Ещенко надел футболку в Санкт-Петербурге, где «Спартак» играл с «Зенитом».

Дисквалификация распространяется на три игры Кубка России. Дополнительное наказание – 50 тысяч рублей штрафа. «Фратрия» уже написала, что оплатит штраф за Ещенко.