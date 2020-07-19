Морено уволен из «Монако»

«Наши пути разошлись быстрее, чем ожидалось, но я хотел бы поблагодарить Роберта Морено за то, что он принял вызов. Вместе со своими сотрудниками Роберт сделал все возможное, чтобы улучшить команду», – сказал вице-президент «Монако» Олег Петров.

Контракт Морено действовал до 2022 года. Он был в клубе с декабря 2019-го. Из-за приостановки чемпионата Морено отработал в «Монако» только 12 матчей во всех турнирах.