Екатерина Александровская
фигурное катание
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#Екатерина Александровская #фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катания среди юниоров покончила с собой

18 июля 2020, 14:53

ТАСС ссылается на источник в правоохранительных органах и пишет, что тело Екатерины Александровской нашли рядом с ее домом в Москве на улице 1905 года. Агентство говорит, что она оставила записку со словом «люблю».

По информации «Пятого канала», мама Александровской госпитализирована в психиатрическую клинику – после новостей о смерти дочери у нее случился шок.

Екатерина Александровская в паре с Харли Уиндсором победила на юниорском ЧМ в 2017-м. На момент смерти ей было всего 20 лет.

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