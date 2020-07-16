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#Локомотив #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Краснодар

«Локомотив» точно финиширует в тройке и попадет в Лигу чемпионов

16 июля 2020, 22:29

Таблица РПЛ прямо сейчас:

  1. «Зенит» – 69 очков.
  2. «Локомотив» – 54.
  3. «Краснодар» – 49 (на матч меньше).
  4. ЦСКА – 47.

«Локомотив» не опустится ниже третьего место, но еще может потерять второе. Второе место дает выход в ЛЧ напрямую, третье – через квалификацию.

В РПЛ остался 30-й тур. У «Краснодара» в запасе есть перенесенная игра с «Динамо».

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