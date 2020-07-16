«Локомотив» точно финиширует в тройке и попадет в Лигу чемпионов

Таблица РПЛ прямо сейчас:

«Зенит» – 69 очков. «Локомотив» – 54. «Краснодар» – 49 (на матч меньше). ЦСКА – 47.

«Локомотив» не опустится ниже третьего место, но еще может потерять второе. Второе место дает выход в ЛЧ напрямую, третье – через квалификацию.

В РПЛ остался 30-й тур. У «Краснодара» в запасе есть перенесенная игра с «Динамо».