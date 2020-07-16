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«Локомотив» точно финиширует в тройке и попадет в Лигу чемпионов
16 июля 2020, 22:29
Таблица РПЛ прямо сейчас:
- «Зенит» – 69 очков.
- «Локомотив» – 54.
- «Краснодар» – 49 (на матч меньше).
- ЦСКА – 47.
«Локомотив» не опустится ниже третьего место, но еще может потерять второе. Второе место дает выход в ЛЧ напрямую, третье – через квалификацию.
В РПЛ остался 30-й тур. У «Краснодара» в запасе есть перенесенная игра с «Динамо».
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