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#Эдер #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Локомотив #Алексей Миранчук #Рифат Жемалетдинов

Эдер травмировался в матче с ЦСКА. Это его вторая травма за сезон

16 июля 2020, 21:37

В августе Эдер пропустил 25 дней из-за мышечной травмы. В игре против ЦСКА он травмировался на 43-й минуте. На старте второго тайма его заменил Рифат Жемалетдинов.

До замены Эдер заработал пенальти, который реализовал Миранчук.

За всю карьеру до этого сезона у Эдера было всего две травмы – такие данные пишет Transfermarkt.

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