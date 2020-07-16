Эдер
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Футбол
Рифат Жемалетдинов
Алексей Миранчук
ЦСКА
Локомотив
Эдер травмировался в матче с ЦСКА. Это его вторая травма за сезон
16 июля 2020, 21:37
В августе Эдер пропустил 25 дней из-за мышечной травмы. В игре против ЦСКА он травмировался на 43-й минуте. На старте второго тайма его заменил Рифат Жемалетдинов.
До замены Эдер заработал пенальти, который реализовал Миранчук.
За всю карьеру до этого сезона у Эдера было всего две травмы – такие данные пишет Transfermarkt.
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