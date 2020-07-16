Алексей Миранчук
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#Алексей Миранчук #РПЛ #Футбол #Локомотив

У Миранчука уже семь голов с пенальти за карьеру. Все из этого сезона

16 июля 2020, 21:29

До сезона-2019/20 Алексей Миранчук бил пенальти только раз. 14 апреля 2018-го он не забил в ворота «Динамо».

Пенальти из этого сезона: семь забил, один – нет («Сочи»).

Миранчук дважды забивал пенальти в ворота «Динамо» и ЦСКА, по одному разу «Арсеналу», «Рубину» и «Спартаку».

UPD. Изначально мы публиковали это событие, когда Миранчук забил шестой мяч с пенальти. В добавленное время он отличился еще раз.

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