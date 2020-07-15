ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря

ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре:

Матч-открытие – 21 ноября (стадион «Аль Бейт», Эль-Хаур)

Групповой этап – до 2 декабря

Матчи 1/8 финала – с 3 по 6 декабря

1/4 финала – 9-10 декабря

1/2 финала – 13-14 декабря

Матч за 3-е место – 17 декабря («Халифа», Доха)

Финал – 18 декабря («Лусаил», Лусаил).

Групповой этап продлится 12 дней: по четыре игры в день, начало первых матчей – в 12:00 мск.