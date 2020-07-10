Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России

Владимир Драчев работал президентом СБР с 2018 года.

В официальном заявлении Драчев назвал причину ухода. Она связана с его работой Государственной Думе: «Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе».