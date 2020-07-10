Владимир Драчев
Биатлон
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#Владимир Драчев #Биатлон

Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России

10 июля 2020, 10:13

Владимир Драчев работал президентом СБР с 2018 года.

В официальном заявлении Драчев назвал причину ухода. Она связана с его работой Государственной Думе: «Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе».

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