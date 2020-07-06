Бывшего украинского футболиста арестовали в Москве. Он обвиняется в шпионаже

# 53-летнего Василия Василенко арестовали в октябре по делу о контрабанде.

# В середине июня ему продлили срок до 24 сентября, но уже за шпионаж в пользу Украины (от 10 до 20 лет лишения свободы).

# Делом занимается московское управление ФСБ.

# Василенко играл за такие команды, как «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).