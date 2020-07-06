Василий Василенко
Футбол
Бывшего украинского футболиста арестовали в Москве. Он обвиняется в шпионаже
06 июля 2020, 19:13
# 53-летнего Василия Василенко арестовали в октябре по делу о контрабанде.
# В середине июня ему продлили срок до 24 сентября, но уже за шпионаж в пользу Украины (от 10 до 20 лет лишения свободы).
# Делом занимается московское управление ФСБ.
# Василенко играл за такие команды, как «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).
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