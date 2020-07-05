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#Уфа #РПЛ #Футбол #Урал

Серия «Уфы» без поражений длится шесть матчей. Пять из них – ничьи

05 июля 2020, 18:36

«Уфа» спасла матч с «Уралом» (1:1) на 93-й минуте, когда забил Денис Терентьев. К тому моменту команда играла в меньшинстве из-за удаления Неделчару (это он в прошлом туре не менялся).

«Уфа» проиграла «Краснодару» 1 марта, а после этого выдала серию без поражений. Четыре ничьи со счетом 0:0, победа над «Тамбовом» (2:1) с голом на 91-й минуте и новая ничья с «Уралом».

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