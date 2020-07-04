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«Зенит» досрочно станет чемпионом, если победит «Краснодар»
04 июля, 23:02
«Локомотив» потерял очки в матче с «Сочи» (ничья – 0:0). И перед матчем «Зенита» и «Краснодара» верхняя часть таблицы выглядит так:
У «Зенита» игра в запасе – в случае победы над «Краснодаром» он оторвется от «Локо» на 13 очков, что автоматически сделает его чемпионом. Так он возьмет золото за 4 тура до конца сезона – никто в истории чемпионата России не делал это так рано.
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