Федор Чалов
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#Федор Чалов #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Ахмат

Чалов забил за ЦСКА впервые с ноября. У него было 10 матчей без голов

04 июля 2020, 22:47

ЦСКА разнес «Ахмат» (4:0), а Федор Чалов забил один гол в этом матче.

Два микродостижения:

1. У ЦСКА – продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей.

2. У Чалова – первый гол за ЦСКА впервые с 28 ноября – тогда он забил «Лудогорцу». С тех пор – у него было 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах без голов. В игре с «Ахматом» он прервал эту серию.

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