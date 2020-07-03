Лерой Сане
Бундеслига
Футбол
Бавария
Манчестер Сити
Лерой Сане – игрок «Баварии»
03 июля 2020, 10:15
⚽️ Он подписал контракт до лета 2025 года.
⚽️ Transfermarkt пишет, что «Бавария» заплатила «Ман Сити» 45 миллионов евро.
⚽️ Во время подписания контракта Сане вспомнил, что уже работал с тренером «Баварии» Фликом в молодежной сборной.
⚽️ В арабском аккаунте «Бавария» писала о трансфере еще раньше, но потом извинилась и все удалила.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые