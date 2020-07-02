УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов сезона-2020/21. Финал – 29 мая в Стамбуле

Лига чемпионов. Сезон-2020/21.

Квалификация:

Предварительный раунд – 8–11 августа

Первый квалификационный раунд – 18–19 августа

Второй квалификационный раунд – 25–26 августа

Третий квалификационный раунд – 15–16 сентября

Плей-офф – 22–30 сентября

Групповой этап:

1-й тур – 20–21 октября

2-й тур – 27–28 октября

3-й тур – 3–4 ноября

4-й тур – 24–25 ноября

5-й тур – 1–2 декабря

6-й тур – 8–9 декабря

Плей-офф:

1/8 финала – 16 февраля, 17 марта

1/4 финала – 6–7 апреля, 13–14 апреля

1/2 финала – 27–28 апреля, 4–5 мая

Финал – 29 мая (Стамбул).