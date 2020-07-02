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#Лига чемпионов #Футбол

УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов сезона-2020/21. Финал – 29 мая в Стамбуле

02 июля 2020, 15:49

Лига чемпионов. Сезон-2020/21.

Квалификация

Предварительный раунд – 8–11 августа 
Первый квалификационный раунд – 18–19 августа 
Второй квалификационный раунд – 25–26 августа 
Третий квалификационный раунд – 15–16 сентября 
Плей-офф – 22–30 сентября 

Групповой этап

1-й тур – 20–21 октября 
2-й тур – 27–28 октября 
3-й тур – 3–4 ноября 
4-й тур – 24–25 ноября 
5-й тур – 1–2 декабря 
6-й тур – 8–9 декабря 

Плей-офф

1/8 финала – 16 февраля, 17 марта 
1/4 финала – 6–7 апреля, 13–14 апреля 
1/2 финала – 27–28 апреля, 4–5 мая 
Финал – 29 мая (Стамбул).

  • Этот розыгрыш ЛЧ доиграют в формате «Финала восьми» в Лиссабоне с 12 по 23 августа.
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