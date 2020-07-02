Лига чемпионов
Футбол
УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов сезона-2020/21. Финал – 29 мая в Стамбуле
02 июля 2020, 15:49
Лига чемпионов. Сезон-2020/21.
Квалификация:
Предварительный раунд – 8–11 августа
Первый квалификационный раунд – 18–19 августа
Второй квалификационный раунд – 25–26 августа
Третий квалификационный раунд – 15–16 сентября
Плей-офф – 22–30 сентября
Групповой этап:
1-й тур – 20–21 октября
2-й тур – 27–28 октября
3-й тур – 3–4 ноября
4-й тур – 24–25 ноября
5-й тур – 1–2 декабря
6-й тур – 8–9 декабря
Плей-офф:
1/8 финала – 16 февраля, 17 марта
1/4 финала – 6–7 апреля, 13–14 апреля
1/2 финала – 27–28 апреля, 4–5 мая
Финал – 29 мая (Стамбул).
- Этот розыгрыш ЛЧ доиграют в формате «Финала восьми» в Лиссабоне с 12 по 23 августа.
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