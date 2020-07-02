Дзюба – пятый игрок в истории РПЛ, набравший за сезон 10+10

В матче с «Тамбовом» Дзюба сделал два ассиста – теперь у него 15 голов и 11 результативных передач в 24 матчах РПЛ.

Он стал пятым игроком, набравшим за сезон минимум 10+10 очков по системе «гол+пас» (эту статистику начали считать с 2009 года).

До Артема 10+10 делали: Сейду Думбия, Халк, Данни и Павел Мамаев.

А еще Дзюба с 43-мя ассистами вышел на пятое место в списке лучших ассистентов «Зенита» в РПЛ (больше только у Халка, Кержакова, Данни и Аршавина)