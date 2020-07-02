Виллиан забил со штрафного и с пенальти в одном матче. Такого не было в АПЛ четыре года

В матче с «Вест Хэмом» он на 42-й минуте реализовал пенальти, а на 72-й – забил со штрафного. В последний раз такое удавалось сделать в одном матче АПЛ Сеску Фабрегасу – в марте 2016-го он забил все тому же «Вест Хэму».

А еще Виллиан стал первым игроком в истории АПЛ, кто забивал в каждом календарном месяце.

Его голы не помогли «Челси» – команда проиграла десятый раз в сезоне.