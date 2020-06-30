ЦСКА
РПЛ
Футбол
Спартак
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЦСКА #РПЛ #Футбол #Спартак

ЦСКА прервал серию из семи матчей без побед в РПЛ

30 июня 2020, 22:27

⚽️ ЦСКА не побеждал в РПЛ с 24 ноября 2019-го. Тогда обыграли «Крылья» (1:0).

⚽️ После этого у ЦСКА было три ничьи и четыре поражения в Премьер-лиге.

⚽️ ЦСКА не забивал в трех играх подряд перед матчем со «Спартаком».

⚽️ Во время серии без побед ЦСКА проиграл «Спартаку» в Кубке России (2:3).

⚽️ Теперь ЦСКА выиграл у «Спартака» в РПЛ со счетом 2:0.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей из-за расизма, буллинга и недостаточного регулирования платформ
Как раньше играли Россия и Словения
Прогноз на матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЦСКА
#РПЛ
#Футбол
#Спартак