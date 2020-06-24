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Ни один клуб РПЛ в туре не достиг разрешенной отметки в 10% зрителей. У всех меньше

24 июня 2020, 19:35
  • Семь игр (матч «Краснодара» и «Динамо» перенесли) в общей сложности посетили 17 937 человек.
  • Средняя посещаемость тура – 2242 зрителя.
  • Ближе всех к разрешенной отметки в 10% зрителей оказались «Арсенал» (9.9%) и ЦСКА (9.5%). Наименьшая заполняемость у «Сочи» (6.3%).
  • По числу зрителей больше всех собрали «Крылья» (4107 человек), меньше всех – «Уфа» (1380).
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