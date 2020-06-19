РПЛ
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Матчи РПЛ будут транслировать в Испании, Кипре и балканских странах

19 июня 2020, 14:54

Права на матчи чемпионата России приобрели LaLigaSportsTV и Telestare.

  • На платформе LaLigaSportsTV с этого сезона будут показывать все матчи тура с русскими комментаторами. С сезона-2020/21 – две игры из тура с локализованным комментарием.
  • Telestare будет вещать на канале Sport Klub в Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и на Кипре. 
  • Оба контракта – до конца сезона-2021/22.
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