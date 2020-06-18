Ахмат
УЕФА разрешил проводить европейские матчи в Грозном. Они были запрещены с 2013-го из-за риска терактов
18 июня 2020, 16:20
Слова генерального секретаря РФС Александра Алаева:
«Историческое событие – исполком УЕФА принял решение о том, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА».
- УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Северного Кавказа в 2013 году из-за риска терактов.
- В Грозном играет «Ахмат», команда занимает последнее место в РПЛ.
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