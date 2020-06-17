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#Виталий Дьяков #РПЛ #Ростов

РФС изучит слова Дьякова о мешках денег, полученных игроками «Ростова» от других команд

17 июня 2020, 19:12

Цитата Виталия Дьякова из интервью

«Сталкивался ли с договорными матчами в «Ростове»? Нет. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили: вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили все поровну, запасным и персоналу тоже давали часть». 

В РФС сказали, что изучат информацию.

  • Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 год.
  • Последним его клубом был «Спартак-2».
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