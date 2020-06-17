Лига чемпионов
Футбол
Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Полуфиналы и четвертьфиналы – из одного матча
17 июня 2020, 16:58
⭐ Четвертьфиналы пройдут с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19-го, финал – 23-го.
⭐ В 1/4 уже вышли «Аталанта», «РБ Лейпциг», «ПСЖ» и «Атлетико».
⭐ Оставшиеся пары определятся в матчах «Манчестер Сити» – «Реал», «Ювентус» – «Лион», «Бавария» – «Челси» и «Барселона» – «Наполи». Эти матчи будут сыграны 7–8 августа.
⭐Жеребьевка четвертьфиналов – 10 июля.
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