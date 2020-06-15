Икер Касильяс
Примера
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#Икер Касильяс #Примера

Касильяс снял кандидатуру с выборов президента Федерации футбола Испании

15 июня 2020, 16:30

Икер написал в соцсетях, что нынешняя социальная, экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране – неблагоприятная для проведения предвыборной кампании.

При этом он готов поучаствовать в выборах в следующий раз.

  • Президента Федерации футбола Испании выберут 17 августа.
  • Единственный представитель после отказа Касильяса – действующий глава Луис Рубиалес.
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