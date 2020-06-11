Деле Алли
АПЛ
коронавирус
Тоттенхэм
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#Деле Алли #коронавирус #АПЛ #Тоттенхэм

Деле Алли пропустит матч с «МЮ» и заплатит 50 тысяч штрафа за шутку про азиатов и коронавирус

11 июня 2020, 15:37

Он извинился за свой поступок:

«Я бы хотел снова извиниться за свое поведение, которое могло кого-то оскорбить. Это была плохая шутка про вирус, который повлиял на нас больше, чем можно было представить».

  • В феврале Деле Алли выложил видео, на котором он снял мужчину азиатской внешности и подписал: «Короно чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Подробно про шутку Деле Алли:
Алли шутил про азиатов и коронавирус. Похоже, теперь его дисквалифицируют
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11 июня 2020, 15:56
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