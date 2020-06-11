Деле Алли
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коронавирус
Тоттенхэм
Деле Алли пропустит матч с «МЮ» и заплатит 50 тысяч штрафа за шутку про азиатов и коронавирус
11 июня 2020, 15:37
Он извинился за свой поступок:
«Я бы хотел снова извиниться за свое поведение, которое могло кого-то оскорбить. Это была плохая шутка про вирус, который повлиял на нас больше, чем можно было представить».
- В феврале Деле Алли выложил видео, на котором он снял мужчину азиатской внешности и подписал: «Короно чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком».
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11 июня 2020, 15:56
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