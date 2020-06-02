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#РПЛ #Футбол

РПЛ опубликовала календарь чемпионата и Кубка России

02 июня 2020, 17:01

Матчи первого после возобновления круга пройдут с 19 по 21 июня. Чемпионат завершится 22 июля.

Финал Кубка России пройдет 25 июля.

23 тур 

19 июня 18:00 «Крылья Советов» – «Ахмат» 
19 июня 20:00 «Сочи» – «Ростов» 
20 июня 14:00 «Урал» – «Рубин» 
20 июня 16:30 «Арсенал» – «Спартак» 
20 июня 19:00 ЦСКА – «Зенит» 
21 июня 15:00 «Уфа» – «Тамбов» 
21 июня 17:30 «Локомотив» – «Оренбург» 
21 июня 20:00 «Краснодар» – «Динамо» 

24 тур 

26 июня 18:00 «Ахмат» – «Сочи» 
26 июня 20:30 «Зенит» – «Крылья Советов» 
27 июня 14:00 «Оренбург» – «Краснодар» 
27 июня 16:30 «Спартак» – «Уфа» 
27 июня 17:30 «Рубин» – «Локомотив» 
27 июня 19:00 «Динамо» – ЦСКА 
27 июня 20:00 «Ростов» – «Арсенал» 
28 июня 16:30 «Урал» – «Тамбов» 

25 тур 

30 июня 18:00 «Локомотив» – «Крылья Советов» 
30 июня 20:30 ЦСКА – «Спартак» 
1 июля 15:00 «Оренбург» – «Урал» 
1 июля 15:00 «Уфа» – «Рубин»  
1 июля 17:30 «Тамбов» – «Зенит» 
1 июля 17:30 «Арсенал» – «Ахмат» 
1 июля 20:00 «Ростов» – «Краснодар» 
1 июля 20:00 «Сочи» – «Динамо» 

26 тур

4 июля 16:30 «Динамо» – «Арсенал» 
4 июля 18:30 «Крылья Советов» – «Ростов» 
4 июля 18:30 «Спартак» – «Тамбов» 
4 июля 20:30 «Ахмат» – ЦСКА 
4 июля 20:30 «Локомотив» – «Сочи» 
5 июля 16:30 «Уфа» – «Урал» 
5 июля 18:30 «Рубин» – «Оренбург» 
5 июля 20:30 «Краснодар» – «Зенит» 

27 тур

7 июля 18:30 «Тамбов» –  «Ахмат» 
7 июля 20:30 «Арсенал» – «Крылья Советов» 
8 июля 16:00 «Оренбург» – ЦСКА 
8 июля 18:00 «Зенит» – «Сочи» 
8 июля 20:30 «Ростов» – «Уфа» 
8 июля 20:30 «Спартак» – «Локомотив» 
9 июля 17:00 «Урал» – «Динамо» 
9 июля 20:30 «Рубин» – «Краснодар» 

28 тур

11 июля 16:00 «Арсенал» – «Тамбов» 
11 июля 18:30 «Ахмат» – «Зенит» 
11 июля 20:30 «Сочи» – «Спартак» 
12 июля 14:00 «Оренбург» – «Ростов» 
12 июля16:30 «Локомотив» – «Уфа» 
12 июля 18:30 «Динамо» – «Крылья Советов» 
12 июля 18:30 ЦСКА – «Рубин» 
12 июля 20:30 «Краснодар» – «Урал» 

29 тур 

15 июля 16:00 «Урал» – «Арсенал» 
15 июля 16:00 «Крылья Советов» – «Краснодар» 
15 июля 18:00 «Рубин» – «Ростов» 
15 июля 18:00 «Спартак» – «Ахмат» 
15 июля 20:30 «Локомотив» – ЦСКА 
15 июля 20:30 «Зенит» – «Оренбург» 
16 июля 18:00 «Уфа» – «Динамо» 
16 июля 20:30 «Тамбов» – «Сочи» 

30 тур  

22 июля 19:00 «Ростов» – «Зенит» 
22 июля 19:00 «Краснодар» – «Ахмат» 
22 июля 19:00 ЦСКА – «Тамбов» 
22 июля 19:00 «Динамо» – «Оренбург» 
22 июля 19:00 «Рубин» – «Спартак» 
22 июля 19:00 «Крылья Советов» – «Сочи» 
22 июля 19:00 «Уфа» – «Арсенал» 
22 июля 19:00 «Урал» – «Локомотив» 

Кубок России

Четвертьфиналы: 23-25 июня 
Полуфиналы: 18-19 июля 
Финал: 25 июля

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