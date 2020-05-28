Чемпионат Испании
Футбол
Матчи Примеры покажут бесплатно во всех домах престарелых Испании
28 мая 2020, 16:26
Об этом пишет официальный сайт турнира:
«Решение нарушит одиночество и изоляцию, которые пережили постояльцы и обслуживающий персонал. Самые старые болельщики страны смогут насладиться матчами одной из лучших лиг мира в формате HD».
- Бесплатные трансляции будут доступны до конца сезона.
- Чемпионат Испании возобновится 8 июня.
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