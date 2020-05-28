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#Чемпионат Испании #Футбол

Матчи Примеры покажут бесплатно во всех домах престарелых Испании

28 мая 2020, 16:26

Об этом пишет официальный сайт турнира:

«Решение нарушит одиночество и изоляцию, которые пережили постояльцы и обслуживающий персонал. Самые старые болельщики страны смогут насладиться матчами одной из лучших лиг мира в формате HD».

  • Бесплатные трансляции будут доступны до конца сезона.
  • Чемпионат Испании возобновится 8 июня.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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