Кокорин и Мамаев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кокорин и Мамаев

Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервали из-за сообщения о минировании здания суда

11 апреля 2019, 14:07

Уже третий день подряд в Пресненском суде Москвы заслушивают свидетелей и пострадавших по делу Кокорина и Мамаева.

В 13:25 заседание прервали. Началась эвакуация из-за сообщений, что здание суда заминировано. В этот момент показания давал водитель Виталий Соловчук.

Людей вывели на улицу, но пообещали в скором времени продолжить процесс. 

Тут подробности об их деле
Суд Кокорина и Мамаева – в странных цитатах и диалогах
Арест Кокорина и Мамаева продлен до сентября. Итоги предварительного заседания
У Кокорина какие-то проблемы с ногой. Обсуждаются гной и инвалидность
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кокорин и Мамаев