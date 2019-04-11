НБА
Тимофей Мозгов
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#НБА #Тимофей Мозгов

Определились все пары плей-офф НБА

11 апреля 2019, 09:13

Плей-офф НБА стартует 13 апреля. Его последним участником, который не был известен заранее, стал «Детройт». 

Единственный русский баскетболист – Тимофей Мозгов. Он представляет «Орландо», но еще не выходил на площадку в этом сезоне.

Так выглядят пары по конференциям. У первых четырех команд в каждой из них есть преимущество домашней площадки.

Восточная конференция

«Милуоки» (1) – «Детройт» (8) 

«Бостон» (4) – «Индиана» (5) 

«Филадельфия» (3) – «Бруклин» (6) 

«Торонто» (2) – «Орландо» (7) 

Западная конференция

«Голден Стэйт» (1) – «Лос-Анджелес Клипперс» (8) 

«Хьюстон» (4) – «Юта» (5) 

«Портленд» (3) – «Оклахома» (6) 

«Денвер» (2) – «Сан-Антонио» (7)

НБА

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