НБА
Тимофей Мозгов
Определились все пары плей-офф НБА
11 апреля 2019, 09:13
Плей-офф НБА стартует 13 апреля. Его последним участником, который не был известен заранее, стал «Детройт».
Единственный русский баскетболист – Тимофей Мозгов. Он представляет «Орландо», но еще не выходил на площадку в этом сезоне.
Так выглядят пары по конференциям. У первых четырех команд в каждой из них есть преимущество домашней площадки.
Восточная конференция:
«Милуоки» (1) – «Детройт» (8)
«Бостон» (4) – «Индиана» (5)
«Филадельфия» (3) – «Бруклин» (6)
«Торонто» (2) – «Орландо» (7)
Западная конференция:
«Голден Стэйт» (1) – «Лос-Анджелес Клипперс» (8)
«Хьюстон» (4) – «Юта» (5)
«Портленд» (3) – «Оклахома» (6)
«Денвер» (2) – «Сан-Антонио» (7)
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