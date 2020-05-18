Константин Плиев
РПЛ
коронавирус
Рубин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Константин Плиев #РПЛ #коронавирус #Рубин

У игрока «Рубина» Плиева – коронавирус

18 мая 2020, 14:17

Об этом пишет официальный сайт казанского клуба:

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал».

  • Это второй случай заражения коронавирусом в РПЛ. Ранее положительный тест сдал форвард «Локо» Джефферсон Фарфан.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главное по коронавирусу:
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Вторая волна эпидемии коронавируса: почему ее ждут, когда будет, как повлияет на спорт
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Константин Плиев
#РПЛ
#коронавирус
#Рубин