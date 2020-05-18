Константин Плиев
РПЛ
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Рубин
У игрока «Рубина» Плиева – коронавирус
18 мая 2020, 14:17
Об этом пишет официальный сайт казанского клуба:
«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал».
- Это второй случай заражения коронавирусом в РПЛ. Ранее положительный тест сдал форвард «Локо» Джефферсон Фарфан.
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