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#Бен Фостер #Кубок Англии #Уотфорд #Эурелио Гомес

Вратарь «Уотфорда» отказался играть в финале Кубка Англии, потому что его конкурент больше этого достоин

09 апреля 2019, 18:10

В выходные «Уотфорд» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в финал Кубка Англии. Основной вратарь клуба Бен Фостер поддержал партнера Эурелио Гомеса: 

«Я абсолютно точно откажусь от участия в финале. Гомес заслуживает этого. Безусловно, играть должен именно он. Он не подводил команду и не подведет». 

Твит с этой цитатой в официальном профиле «Уотфорда» за два дня собрал больше тысячи ретвитов и 11 тысяч лайков.

«Уотфорд» в этом сезоне ротирует двух вратарей по турнирам: Бен Фостер сыграл во всех матчах АПЛ (32), Эурелио Гомес – во всех играх Кубка (5) и Кубка лиги (2).

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