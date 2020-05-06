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Власти Германии разрешили возобновить сезон Бундеслиги в мае
06 мая 2020, 19:53
Сообщение на официальном сайте немецкой футбольной федерации озвучил ее глава Кристиан Зайферт:
• Это решение связано с деятельностью клубов и их сотрудников, дисциплинированно выполнявших медицинские и организационные требования.
• Игры будут проводиться без зрителей, но в условиях кризиса – это единственный способ сохранить лиги в нынешнем виде.
В чемпионате Германии осталось сыграть девять туров. Сезон планируется возобновить в середине мая. Позже станут известны даты.
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