Правительство Италии разрешило футболистам тренироваться на базах

Так как ранее команды из определенных регионов (Эмилия Романья, Лацио, Сардиния) получили возможность возобновить тренировки, итальянское правительство разрешило это всем командам.

La Gazzetta dello Sport пишет, что футболисты теперь могут тренироваться на базах, при этом соблюдая все мер безопасности и социальную дистанцию.