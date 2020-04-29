Иньеста ответил на предложение Ракитича назвать в его честь «Ла Масию» – был бы рад, но не хочет

Переименовать «Ла Масию» – академию «Барселоны» – Ракитич предложил во время съемок документального фильма про Иньесту

Самого Иньесту спросили, что он об этом думает. Ответ: «Я был бы очень рад, она много для меня значит. Но в то же время и не хотел бы этого – через нее прошло очень много людей, много игроков, это было бы несправедливо».

Иньеста заиграл в «Ла Масии» в 12 лет, а 18 – дебютировал в «Барселоне». Иньеста – третий по количеству матчей за «Барсу», выше только Хави и Месси.