Лига 1
Футбол
30 апреля французская лига объявит о досрочном завершении сезона. Прорабатываются три варианта итогов
28 апреля 2020, 22:39
В этот день соберется совет директоров футбольных лиг, который проработает все детали и последствия от принятых мер.
RMC Sport пишет, что есть три варианта турнирной таблицы после досрочного завершения сезона в Лиге 1.
- По среднему числу очков.
- По очкам за 27 туров.
- По очкам за первый круг.
При всех вариантах «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн» попадают в Лигу чемпионов. При подсчете очков за первый круг напрямую вылетит «Ним», хотя сейчас он находится на 18 месте и должен сыграть в стыках.
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