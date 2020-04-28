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#Лига 1 #Футбол

30 апреля французская лига объявит о досрочном завершении сезона. Прорабатываются три варианта итогов

28 апреля 2020, 22:39

В этот день соберется совет директоров футбольных лиг, который проработает все детали и последствия от принятых мер.

RMC Sport пишет, что есть три варианта турнирной таблицы после досрочного завершения сезона в Лиге 1.

  • По среднему числу очков.
  • По очкам за 27 туров.
  • По очкам за первый круг.

При всех вариантах «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн» попадают в Лигу чемпионов. При подсчете очков за первый круг напрямую вылетит «Ним», хотя сейчас он находится на 18 месте и должен сыграть в стыках.

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