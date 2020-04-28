коронавирус
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#коронавирус #Футбол

Глава медицинского комитета ФИФА рекомендовал не играть в футбол до конца августа

28 апреля 2020, 22:25

Мишель д’Уг выступил в Бельгии. Вот ключевые цитаты:

  • «Рад, если спокойно начнем новый сезон в конце августа или осенью, а этот завершим».
  • «Если какие-то медицинские доводы могут быть выше экономических, то именно сейчас».
  • «На поле, в раздевалках и в душе невозможно соблюдать дистанцию».
  • «Поддерживаю Инфантино, когда он ставит здоровье на первое место».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Последствия коронавируса
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Какие симптомы у коронавируса? Рассказывают переболевшие футболисты
Италия справляется с коронавирусом: число зараженных сокращается, ограничения ослабят в мае
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#коронавирус
#Футбол