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Глава медицинского комитета ФИФА рекомендовал не играть в футбол до конца августа
28 апреля 2020, 22:25
Мишель д’Уг выступил в Бельгии. Вот ключевые цитаты:
- «Рад, если спокойно начнем новый сезон в конце августа или осенью, а этот завершим».
- «Если какие-то медицинские доводы могут быть выше экономических, то именно сейчас».
- «На поле, в раздевалках и в душе невозможно соблюдать дистанцию».
- «Поддерживаю Инфантино, когда он ставит здоровье на первое место».
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