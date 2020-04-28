Лига 1
Футбол
коронавирус
Чемпионат Франции досрочно завершен. Об этом сказал министр спорта
28 апреля 2020, 17:30
Эдуард Филипп объявил об отмене не только Лиги 1, но и всех крупных соревнований в стране:
«Мероприятия численностью больше 5 тысяч человек не могут быть проведены до сентября. Футбольный сезон-2019/20 не может быть завершен».
- На момент остановки в Лиге 1 уверенно лидировал «ПСЖ».
- Во Франции – 165 842 случаев заражения коронавирусом.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые