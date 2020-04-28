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#Лига 1 #Футбол #коронавирус

Чемпионат Франции досрочно завершен. Об этом сказал министр спорта

28 апреля 2020, 17:30

Эдуард Филипп объявил об отмене не только Лиги 1, но и всех крупных соревнований в стране:

«Мероприятия численностью больше 5 тысяч человек не могут быть проведены до сентября. Футбольный сезон-2019/20 не может быть завершен».

  • На момент остановки в Лиге 1 уверенно лидировал «ПСЖ».
  • Во Франции – 165 842 случаев заражения коронавирусом.
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