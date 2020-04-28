НБА
баскетбол
НБА разрешит индивидуальные тренировки с 8 мая
28 апреля 2020, 10:18
Мы писали, что клубы НБА откроют базы для индивидуальных тренировок игроков уже 1 мая. ESPN выдает новую информацию: все отложили на неделю.
Есть комментарий гендиректора «Атланты» Трэвиса Шленка: «Мы подождем и посмотрим, что произойдет в штате за пару недель. Если будет положительная динамика, мы медленно откроемся. Если все отрицательно, мы позаботимся о том, чтобы наши сотрудники и игроки оставались здоровыми».
Какими будут первые тренировки, когда снимут первые ограничения:
🏀Не более четырех игроков работают одновременно.
🏀Нет главных тренеров или помощников.
🏀Нет групповых тренировок.
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