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#НБА #баскетбол

НБА разрешит индивидуальные тренировки с 8 мая

28 апреля 2020, 10:18

Мы писали, что клубы НБА откроют базы для индивидуальных тренировок игроков уже 1 мая. ESPN выдает новую информацию: все отложили на неделю.

Есть комментарий гендиректора «Атланты» Трэвиса Шленка: «Мы подождем и посмотрим, что произойдет в штате за пару недель. Если будет положительная динамика, мы медленно откроемся. Если все отрицательно, мы позаботимся о том, чтобы наши сотрудники и игроки оставались здоровыми».

Какими будут первые тренировки, когда снимут первые ограничения:

🏀Не более четырех игроков работают одновременно.

🏀Нет главных тренеров или помощников.

🏀Нет групповых тренировок.

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