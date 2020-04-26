Для организации одного матча без зрителей АПЛ понадобится минимум 300 человек

Издание ABC News посчитало: после возобновления сезона Премьер-лиги для проведения одного матча задействуют минимум 300 человек. В это число входят футболисты, тренерский штаб, судейская бригада, сотрудники стадиона, фотографы, съемочные бригады и т.д.

The Telegraph добавляет: вместе с журналистами в организации таких матчей поучаствуют минимум 400 человек.